مدير عام جمارك دبي يسلّم إدارة حماية الملكية الفكرية راية السعادة

المصدر: دبي - البيان

سَلّم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي راية السعادة لإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالدائرة لحصولها على أعلى نسبة سعادة وفق نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2020، التي بلغت 39%، وتم تسليم راية السعادة لمدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية يوسف عزير مبارك وموظفي الإدارة بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات بالدائرة.

يأتي ذلك انطلاقاً من دور جمارك دبي الحيوي في دعم بيئة العمل الإيجابية وتحقيق السعادة للموظفين، وبمناسبة اليوم العالمي للسعادة الذي يوافق 20 مارس من كل عام.

وخلال اللقاء وجه مدير عام الدائرة باستدامة تلك المبادرة سنوياً، لتكون لأفضل إدارة تحقق أعلى نسبة في مؤشر سعادة الموظفين، مؤكداً على ضرورة تحفيز الموظفين ودعم جهودهم في تحقيق الأفضل، ورفع نسبة سعادتهم وإشراكهم في جميع المبادرات وخلق أجواء محفزة لبيئة عمل إيجابية، كون السعادة هي الطريق لحياة أفضل لتحقيق الإنجازات والنجاحات على جميع المستويات.

في سياق آخر نفذت جمارك دبي محاضرة عن برنامج توازن نظمتها وحدة الثقافة المؤسسية في إدارة الموارد البشرية بهدف تحقيق الدعم النفسي والمعنوي للموظفين ولتعزيز برامج الرفاه الوظيفي وتحقيقاً لسعادتهم، حيث تناولت المحاضرة الذي قدمها استشاري الطب النفسي الدكتور باسم بدر من مركز LifeWorks وحديثه عن كيفية إحداث التوازن النفسي للموظفين في ظل الظروف الراهنة وجائحة كورونا، حيث ثمن جهود جمارك دبي كونها من الجهات السباقة في إطلاقها لبرنامج توازن لدعم الموظفين وإسعادهم في بيئة العمل إلى جانب دعمهم ودعم أسرهم أيضاً، مشيراً إلى المعتقدات الخاطئة في المجتمع العربي عن الطب النفسي والخوف من التعامل مع مراكزه.

وشهدت المحاضرة أيضاً الحديث عن كيفية التغلب على الحزن.

تهنئة

هنأ مدير عام جمارك دبي الموظفين عبر رسالة تهنئة إلكترونية حملت في طياتها شحذ هِمم الموظفين وبثّ الطاقة الإيجابية لديهم كما أنها دعتهم إلى تحقيق طموحاتهم، وأكدت الرسالة في محتواها بضرورة جعل السعادة حالة عامة تكون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، وأسلوب حياة الموظفين.

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