توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم الثلاثاء، رطباً صباحاً على بعض المناطق الساحلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً شرقاً، مشيراً إلى أن سرعتها من 10 إلى 20 وتصل إلى 35 كم/س.

وذكر أن البحر يكون خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسطاً إلى خفيف في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بتوقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف –صحو إلى غائم جزئياً شرقاً – ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي – مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على الساحل الشرقي – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً على الساحل الشرقي – مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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