تفاهم لتطوير عمليات الأمن وسلامة الطرق في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع أونستار جلوبال سيرفيسيز كوربوريشن – فرع دبي عن بعد، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة في مجالات تطوير عمليات الأمن وسلامة الطرق وتطوير تكنولوجيا السلامة على الطرق.

ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وعن جانب أونستار جلوبال سيرفيسيز السيد غاري ويست، المدير التنفيذي لـOnStar وحلول التنقل المستقبلي، بحضور المقدم مهندس عبد الله أحمد الملا نائب المدير العام لشؤون الاتصالات والتقنيات بالوكالة، والنقيب علي سيف الرمسي رئيس قسم التطوير الإلكتروني، وعدد من الضباط.

وتسعى المذكرة إلى تحقيق جملة من الأهداف منها دعم التقنية الإلكترونية لنقل استلام المعلومات ودعم حالات الطوارئ بما يتوافق مع المواصفات في الدولة، ودعم تقديم التكنولوجيات المستقبلية بالتوافق مع الهيئات المختلفة، وتحقيق التعاون لدعم السلامة الفردية والممتلكات الخاصة ومناقشة إمكانية توفير التكنولوجيا واختباراتها في إمارة دبي.

كما تنص المذكرة على التعاون والمشاركة في الفعاليات ذات العلاقة بدعم السلامة المرورية على الطرقات، والعمل على مراجعة الإنجازات واقتراح وسائل تطويرها.

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