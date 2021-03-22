شادي ملك: "تمكين الصناعة" محرك استراتيجي للمرحلة المقبلة

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد المهندس شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن الإعلان عن الاستراتيجية الصناعية جاء تتويجاً لمسيرة إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، بمنظومة باتت مؤهلة لريادة المرحلة المقبلة، للنهوض بعملياتها والمساهمة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة وفق نموذج تنموي متكامل.

وأشار المهندس شادي ملك إلى أن الاتحاد للقطارات، وبتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، تعمل على تأسيس صناعة جديدة متكاملة قادرة على دعم ركائز التنمية المستدامة للقطاعات الصناعية المختلفة في الدولة. وسترتقي صناعة النقل بالسكك الحديدية بالبنية التحتية في الإمارات إلى آفاق جديدة، من خلال الربط بين المراكز الصناعية وموانئ التصدير والمراكز التجارية، فضلا عن تمكين الصناعات من تحقيق أهدافها الاستراتيجية بوقت وجهد أقل وكفاءة أعلى.

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