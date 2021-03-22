توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

والرياح تكون شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

و الخليج العربي يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الثاني عند 07:53 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:44 .

وبحر عمان يكون خفيف الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:13 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 20 80 25

دبــي 32 21 75 20

الشارقة 33 20 85 25

عجمان 31 22 80 25

أم القيوين 32 22 85 25

رأس الخيمة 31 21 80 30

الفجيرة 35 24 75 20

العين 34 17 65 20

ليوا 36 18 80 20

الرويس 32 20 85 25

السلع 32 20 85 30

دلما 32 21 85 25

طنب الكبرى 29 21 75 30

طنب الصغرى 29 21 75 30

أبو موسى 29 21 75 30

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز