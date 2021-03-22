بلدية الشارقة تطلق النسخة 4 من برنامج تقييم الأداء السنوي

المصدر: الشارقة ـ البيان

أطلقت بلدية مدينة الشارقة النسخة الرابعة من برنامج تقييم الأداء السنوي لكافة إداراتها عبر تقنية الاتصال المرئي وهي الأولى من نوعها على المستوى العالمي للتقييم بهذه الآلية.

والذي يستمر على مدار 3 أيام لتقييم 27 إدارة واستعراض إنجازاتها والتحديات التي عملت على تجاوزها خلال العام الماضي وخطط عملها وأهدافها لمواكبة المستقبل وتحقيق الرؤى والأهداف والتطلعات بما يتماشى مع استراتيجية البلدية.

حيث يعتبر البرنامج فكرة رائدة انبثقت عن بلدية مدينة الشارقة وهي الأولى على مستوى الدوائر الحكومية وتم إطلاقها في عام 2017 ما شكّل نقطة تحول في الأداء لدى كافة الإدارات.

ويشارك في أعمال التقييم كل من ثابت الطريفي مدير عام البلدية ومساعدي المدير العام، وعدد من المستشارين والخبراء من داخل وخارج البلدية، بحضور عدد من رؤساء ومديري عموم ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية وضعت منهجية لتقييم الأداء وتقييم الإدارات تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير العنصر البشري وتوفير بيئة عمل إيجابية تتوفر بها كافة مقومات النجاح والإبداع وتنعكس إيجاباً على تقديم أرقى الخدمات للقاطنين في الإمارة الباسمة.

كما تتماشى هذه المنهجية مع استراتيجية البلدية في تحقيق النمو والتطوير المؤسسي وتحقيق الريادة والتنافسية.

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