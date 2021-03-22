إشارات ضوئية جديدة لعبور المشاة على طريق كورنيش خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

أضافت إدارة شرطة المنطقة الشرقية ممثلة بقسم المرور والدوريات بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات عدداً من الإشارات المرورية للتقاطعات المخصصة لعبور المشاة بمدينة خورفكان على طريق شارع الكورنيش.

بحضور المقدم عبدالعزيز الحمودي رئيس قسم المرور والدوريات، والرائد محمد خلفان الكندي مدير فرع شؤون المرور، وذلك في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، لجعل الطرق أكثر أمناً، وسعياً للوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأكد المقدم عبدالعزيز الحمودي أن التشغيل الفعلي لإشارات المرور الجديدة يأتي في إطار خطة تحسين الكفاءة المرورية للإشارات الضوئية على شارع الكورنيش بمدينة خورفكان، بما يحقق الانسيابية المرورية المطلوبة والارتقاء بمستويات الأمن والسلامة لمرتادي ومستخدمي الطريق من سيارات ومشاة على حد سواء.

وتهيب شرطة الشارقة بالأخوة قائدي المركبات والمشاة بضرورة الالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته والتقيد بإشارات المرور ولوحات الطريق الإرشادية والتحذيرية.

والتوقف التام عند علامات الوقوف والأماكن المخصصة لعبور المشاة، مراعاةً لحقوق المشاة ومنحهم أولوية العبور الآمن، إضافة إلى عدم التغاضي عن مسؤوليات المشاة بعبور الطريق من الأماكن المخصصة للعبور، وعدم تخطي الطريق إلا بعد التأكد من سلامة العبور، كل ذلك يجنب مستخدمي الطريق من الحوادث.

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