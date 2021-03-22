«قضاء أبوظبي» تدعو مكاتب الطباعة بالدولة للحصول على امتياز تقديم خدماتها

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي عن رغبتها في منح مراكز الطباعة على مستوى الدولة، رخصاً لتقديم 3 خدمات رئيسية ضمن منظومة خدماتها المقدمة لكافة فئات المتعاملين.

وستمنح الدائرة مراكز الطباعة التي تمتلك ضمن نشاطها التجاري رخصة تخليص المعاملات، الحق في الحصول على رخصة خدمات القيد الالكتروني للدعاوى، ورخصة خدمات الكاتب العدل والتوثيق، ورخصة خدمات النيابة العامة.

ودعت دائرة القضاء أبوظبي، مراكز الطباعة الراغبة في الحصول على رخص هذه الخدمات سواء إحداها أو جميعها، إلى التسجيل بسجل الموردين والمقاولين عبر بوابة الموردين الالكترونية على الموقع الالكتروني لدائرة القضاء أبوظبي (www.adjd.gov.ae)، وتعبئة استمارة التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة وسداد قيمة رخص هذه الخدمات، وذلك لتقديم خدماتها بشكل يتوافق مع تطلعاتها وسياستها في التعامل مع العملاء.

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص دائرة القضاء أبوظبي على توفير حزمة خدماتها بشكل ميسر وسهل لكافة المتعاملين، فضلاً عن تعزيز أواصل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعد أحد أهم عوامل التنمية التي تشهدها الإمارة والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير احتياجات العملاء بمختلف أنواعهم وطلباتهم.

وفور الانتهاء من اعتماد المكاتب التي سيتم اختيارها، فستضع الدائرة بين أيدي الجمهور عدداً من الخيارات من مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، وذلك لتيسير وصولهم للخدمة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة كبيرة في تقديم الخدمات بدائرة القضاء أبوظبي، وفقاً لأسس وشروط جديدة بفتح المجال أمام مكاتب الطباعة التي لديها القدرة والإمكانيات التي تؤهلها لتقديم الخدمة بشكل متطور يلبي ما تسعى إليه الدائرة في هذه المرحلة من حيث السرعة والجودة.

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