شرطة دبي تمنح الجمهور 5% من قيمة الوفر المالي للاقتراحات ومكافآت مجزية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

كشف الرائد خالد المزروعي رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي أن شرطة دبي تدعم الاقتراحات القيمة والابتكارات التي تقدم من الجمهور وتشجع على ذلك عبر تخصيصها 5% من قيمة الوفر المالي الذي يكون نتيجة تطبيق مقترح أو مبادرة لصاحب الاقتراح ومكافآت مجزية.

إضافة إلى حفظ حقوقه وتكريمه من قبل القائد العام لشرطة دبي، لافتاً إلى أن هناك مقترحات وفرت ملايين الدراهم وحصل أصحابها على عائد مالي كبير، حيث تم تطبيق 2327 مقترحاً من الجمهور العام الماضي، فيما تم استقبال 333 مقترحاً عام 2019.

وقال المزروعي لـ«البيان» إن شرطة دبي تمتلك مستودعاً ضخماً من الأفكار والاقتراحات والمبادرات التي ترد من الموظفين عبر المنصة الداخلية واخرى ترد من أفراد المجتمع عبر المنصة الخارجية.

حيث يتم الرد على صاحب الاقتراح في فترة أقصاها 20 يوماً، حيث تجتمع لجنة مكونة من 12 عضواً من مختلف الإدارات للاطلاع على الاقتراح ومناقشته.

وفي بعض الأحيان يتم استدعاء صاحبه لمعرفة تفاصيل إضافية أو تطوير الفكرة بشكل افضل.

منوهاً إلى انه يمكن لأي شخص في أي مكان في العالم المشاركة عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الالكتروني.

مبيناً أن شرطة دبي تقيم حفلاً سنوياً لتكريم أصحاب الاقتراحات بمنحهم هدايا مادية وعينية منها منح الشخص بطاقة الخصومات «إسعاد» وشهادة تقدير.

وأشار المزروعي إلى أن نادي الابتكار المركزي يضم 45 عضواً يشاركون بالاقتراحات والمبادرات حيث يتم تسجيلها بشهادات معتمدة وموثقة لحفظ الحقوق.

منوهاً إلى أن بعض الاقتراحات يمكن أن تكون مطبقة في أماكن اخرى على مستوى العالم ويتم نقلها إلى دبي وهذا لا يقلل من قيمتها، كذلك فهناك بعض الاقتراحات التي يتم تطويرها وتعديلها عبر فريق عمل لتصبح قابلة للتطبيق وتسجل بإسم الفريق.

واكد المزروعي أن الموظف الذي يحرص على تقديم الاقتراحات والأفكار لا يتساوى مع الموظف المتلقي والمنفذ للأوامر فقط.

حيث قامت شرطة دبي بتطبيق آليات لتقييم الموظفين يدخل ضمنها مدى فاعلية الموظف في تطوير عمله مهما كان نوعه سواء إدارياً أو ميدانياً.

ودعا المزروعي افراد المجتمع إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم التطويرية التي تساهم في تطوير العمل الأمني والخدمي عبر تعبئة استمارة الاقتراحات على الموقع الالكتروني أو عبر تطبيق شرطة دبي، لافتاً إلى أن نشر ثقافة الابتكار أحد أهداف شرطة دبي بدء من الموظفين وانطلاقا إلى الجمهور الذي يمكنه أن يكون عضواً فاعلاً في المجتمع.

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