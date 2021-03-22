«التنمية الاقتصادية» تطلع على الأنظمة الأمنية الذكية بـ«المدينة الآمنة»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد برئاسة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على الأنظمة المتطورة بمركز المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي والتي تشتمل على نحو 14 نظاماً تقنياً تتضمن أنظمة أمنية ومرورية تقوم على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط وغيرها بحضور العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة.

وقدم الرائد مهندس أحمد سرور الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة شرحاً عن التقنيات التي تم تزويد المدينة الآمنة بها والأنظمة الذكية المرتبطة بها وتشمل الأبراج والكاميرات ونظام التتبع الجغرافي والأمني للشاحنات من خلال أنظمة الرقابة بالمركز والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية التي تشمل رصد وتصنيف السائقين.

وأشاد الوفد بالجهود التطويرية في المدينة الآمنة والتي تعد واحدة من المشاريع المهمة ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والتنبؤ بالجريمة ورفع مستويات السلامة المرورية باستخدام وتحسين القدرة التشغيلية لشبكات الطرق من خلال الرقابة وصولاً إلى أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرار وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

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