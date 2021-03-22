مجلس الشرطة النسائية بالفجيرة ينظم جلسة حوارية بمناسبة يوم الأم

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بمجلس الشرطة النسائية جلسة حوارية بمناسبة يوم الأم العالمي الذي يصادف الحادي والعشرين من مارس الجاري، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وتضمنت الجلسة الحوارية التي قدمتها النقيب خلود الخالدي أهمية دور الأم في موقع اختصاصها في ظل مواجهة (كوفيد 19)، وكيفية التوفيق بين المهام الوطنية والواجبات الأسرية أثناء جائحة كورونا، وأثبتت جدارتها بقوة، تشارك مع شقيقها الرجل، أصعب المهمات، وسجّلت أفضل الإنجازات، وكان لها حضور إيجابي مؤثر نفسياً ومجتمعياً وتنموياً ووطنياً.

واستعرضت الموظفات خلال الجلسة الحوارية تجاربهم أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأكدت المحاضرة أن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً فريداً للعالم، بفضل ما أولته قيادتنا الرشيدة لمسيرتها من دعم وتمكين وإعلاء لمكانتها، فقد حرص القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن تكون المرأة شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية، ولا يزال ذلك النهج في استمرار في ظل قيادتنا الرشيدة، مستشرفة مستقبلاً مشرقاً للمرأة الإماراتية في الخمسين عاماً المقبلة.

وذكرت الخالدي أن المرأة مازالت تجسد العطاء في أبهى أشكاله، والتضحية في أسمى معانيها، من أجل سلامة الأسرة والمجتمع.

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