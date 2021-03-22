شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021 والتي أقيمت برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وبتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب الفني والمهني عبر تقنيات الاتصال المرئي تحت شعار «الوقاية خير من العلاج» وتضمنت خدمات صحية وأنشطة رياضية والترفيهية التي تناسب كافة أفراد العائلة، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين.

وقدم عدد من ضباط شرطة أبوظبي ورشاً توعوية متنوعة بهدف نشر الوعي والمعرفة حول مفهوم الصحة واللياقة البدنية.

حيث ألقت العقيد الدكتورة ريمه الحوسني من إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات، محاضرة بعنوان (الرياضة دواء ووقاية)، أكدت فيها أهمية ممارسة الرياضة وانعكاسها إيجابياً على صحة ممارسيها النفسية والجسدية.

وتحدث العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية والمدرب حسن إبراهيم البلوشي في بث حي ومباشر عبر المنصة الافتراضية للمهرجان عن الفوائد العديدة للياقة البدنية ومنها تزويد الجسم بالحيوية والنشاط ووقايته من الكثير من الأمراض.

كما تناولت الملازم أول موزة خميس البدواوي رئيس قسم العلاج الطبيعي والتأهيل، أسباب الإصابة بآلام الظهر، مثل الوزن الزائد ورفع الأشياء على نحو غير سليم وبعض الأمراض.

وركزت فعاليات المهرجان على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، باستحداث مختلف الأساليب والمبادرات اللازمة لتمكين الطلبة وأبناء المجتمع وكافة الأجيال، من التفاعل الإيجابي مع المسارات الصحية والحياتية المتخصصة والجديدة في المجتمع، وتم تنظيم فعاليات المهرجان هذا العام إلكترونياً؛ لمنح العائلات الفرص الأكبر للمشاركة والاستفادة من الدورة العاشرة من المهرجان.

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