شرطة عجمان تنظم فعاليات متنوعة لإسعاد الموظفين والمتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة عجمان في اليوم العالمي للسعادة بسلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى إسعاد الموظفين وخلق أجواء من الإيجابية في بيئة العمل.

بعث خلالها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رسائل نصية لجميع موظفيه مفعمة بكلمات التحفيز، قدم من خلالها التهاني والأمنيات بالسعادة وشكر موظفيه لجهودهم معاهداً لهم باستمرار دعمه لهم وإسعادهـم.

ونظمت إدارة المرور والدوريات مبادرة «سعادة بلا مخالفات» ضمن فعالياتها لإسعاد الجمهور في يوم السعادة العالمي، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أمن الطرق.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، إن مبادرة «سعادة بلا مخالفات» أطلقت بهدف إسعاد الجمهور والمتعاملين والمخالفين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية.

حيث أرسل أفراد الدوريات رسائل نصية للمخالفين بإعفائهم من المخالفة المرتكبة بعد ضبطهم بدلاً من تحرير المخالفة عليهم، وتهنئتهم بمناسبة يوم السعادة العالمي، مع تقديم النصائح والإرشادات للحذر أثناء القيادة والحد من الحوادث المرورية، وضمان سلامة أفراد المجتمع.

من جانبهم عبر السائقون والجمهور عن شكرهم لشرطة عجمان وسعادتهم بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن النصح والإرشاد والكلمة الطيبة أحب وأقرب إلى الجمهور من المخالفة المباشرة، متمنين لهم مزيداً من التميز في تعزيز الأمن والأمان.

كما تم توزيع باقات الورد والحلويات على المتعاملين في مراكز الخدمة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين متمنين لهم السعادة الدائمة.

وشملت الفعاليات كذلك توزيع فريق السعادة وجودة الحياة بطاقات السعادة حملت عبارة «أسعد نفسك يسعد من حولك» على جميع موظفي الشرطة بمختلف الإدارات والأقسام، مع تكريم موظفي السعادة، وفي ذات السياق نظم مركز شرطة المدينة الشامل، ومركز شرطة النعيمية الشامل فعاليات مختلفة في يوم السعادة شملت توزيع باقات ورد وحلويات وهدايا لنشر السعادة بين الموظفين والمتعاملين متمنين لهم حياة سعيدة هانئة حافلة بالإنجازات.

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