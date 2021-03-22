داوود الهاجري: أول انجاز لقمر صناعي بيئي بمؤسسة حكومية

المصدر: دبي- البيان

قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسخير تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاعات الحيوية وبمتابعة دقيقة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تم بحمدالله اليوم إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الاصطناعي «دي إم سات1»، التابع لبلدية دبي، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، في أول انجاز لقمر صناعي بيئي بمؤسسة حكومية لبناء قدرات بيئية وبحثية وفنية مستفيدة من المخرجات والبيانات الفضائية تعزز من خارطتنا البيئية على مستوى الدولة بشكل عام.

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