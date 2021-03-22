محمد بن زايد: لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات تضع برنامجا وطنيا شاملا للنمو الاقتصادي ولديها ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام.. لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا.. ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".

#محمد_بن_زايد :إستراتيجية الصناعة لدولة #الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام،لدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا،ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة pic.twitter.com/cwLeZOkvgW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2021

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