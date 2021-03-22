محمد بن راشد يطلق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صباح اليوم، الاستراتيجية الصناعية للدولة (Operation 300Bn.. ) بهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على تويتر إن "تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".

وتابع: "هدفنا من الاسترتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة... كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة."

وأطلق سموه اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية، بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعياً.

#محمد_بن_راشد :أطلقنا بحمدالله Operatio 300Bnاستراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133إلى 300مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا pic.twitter.com/xnHCtTNpso — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 22, 2021

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