«دي إم سات1» ينطلق بنجاح على متن صاروخ الإطلاق سويوز 2.1 إي

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلق القمر الاصطناعي «دي إم سات1»، أول قمر صناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي، بنجاح في الساعة الـ10:07 من صباح اليوم بتوقيت الإمارات، على متن صاروخ الإطلاق الروسي (سويوز 2.1 إي) من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

بعد أن تم تأجيل الإطلاق مرتين حيث كان مقرراً له أن ينطلق في 20 مارس ثم 21 مارس.

والقمر الاصطناعي «دي إم سات 1» هو تعاون بين بلدية دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء، ويستهدف «دي إم سات1» رصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة، وتطوير خرائط لتركيز وتوزيع الغازات الدفيئة في دبي، والإمارات بشكل عام، فضلاً عن دراسة التغييرات الموسمية لهذه الغازات ومراقبتها، فيما يحمل القمر 3 أجهزة، أحدها للتصوير، والآخران أنظمة استشعار لعمليات رصد الغازات الدفيئة.

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