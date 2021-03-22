هزاع بن زايد: سعادة الأم من سعادة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمهات الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم، مؤكداً سموه أن سعادة الأم من سعادة المجتمع وتقدمها من تقدمه.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إلى أمهات الإمارات والعالم في #يوم_الأم، كل عام وأنتن بهجة الحياة وخيرها وأملها، وبكن تزهو جميع الأيام وتأتلق بالبشر والبركة، وإلى أمنا «أم الإمارات» خالص التهنئات لمن تحرص دوماً على تكريم الأم والطفل وإحاطتهما بالمحبة والرعاية. إن سعادة الأم من سعادة المجتمع وتقدمها من تقدمه».

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