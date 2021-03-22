حمدان بن زايد: الأم رمز التضحية والوفاء ومدرسة الخير والعطاء

المصدر: دبي - البيان

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة التهنئة إلى جميع الأمهات بمناسبة يوم الأم، مؤكداً سموه أن الأم رمز التضحية والوفاء ومدرسة الخير والعطاء وعماد المجتمع وأساس النجاح.

وقال سموه عبر «تويتر»: «إلى الأم، رمز التضحية والوفاء.. مدرسة الخير والعطاء، عماد المجتمع وأساس النجاح، في يوم الأم نهنئ «أم الإمارات» التي أسهمت مع والدنا الشيخ زايد في بناء الوطن وتعزيز مكانة ابنة الإمارات، إلى أم الشهيد رمز الوفاء، إلى كل أمهات الأرض، كل عام وأنتن بخير».

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