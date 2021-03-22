خليفة بن طحنون يهنئ الشيخة فاطمة وأمهات الشهداء

المصدر: (أبوظبي - وام)

وجه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، التهنئة إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى أمهات شهداء الوطن وإلى كل أم في الإمارات والعالم بمناسبة يوم الأم.

وقال: «في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بيوم الأم نوجه تحية إجلال وإكبار واحترام لكل الأمهات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الأخص أمهات الشهداء اللواتي غرسن في نفوس أبنائهن معاني الكرامة والشجاعة والبطولة والتضحية وقدمن للوطن أبطالاً ورجالاً جادوا بدمائهم وحياتهم دفاعاً عن حياض الوطن ومصالحه وحماه».

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