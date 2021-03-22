مغردون: الشيخة فاطمة أنجبت قادة يشهد لهم التاريخ

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

تصدر وسم #أم_الإمارات ترند الإمارات، بالتزامن مع يوم الأم، الذي صادف، أمس، حيث أشاد المغردون بـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نبع العطاء ورمز الصبر والإرادة، والتي أنجبت قادة صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ.

واستهل المغردون «تدويناتهم» بأبيات شعرية، حيث كتب مغرد «يـحـمـاج ربـي يـا أم الإمـارات.. وتبقين لنا يــا أم الشعب كـلـه..لاحـت بشوفج أجمـل عبارات.. أم الشيوخ عــز الـوطـن وظلـه»، وكتب آخر «هذي أُمِّـي، وأم الأب، وأم العم، وأم الخال.. نباها فوق هـامـات السحاب وذكـرها نُــزّه.. مـن النسيـان ومْن العيب، لأنها أم خـيـر رجال.. وأم أهل الإمارات الـتـي بـالـعــز مـعــتــزّة»، ودون أحدهم قائلاً: «الله يصونك يأم كل الإمارات.. والله يزيدك نور يا منبع النور.. واللي خلق آدم وسبع السموات.. بأنك نهر بالخير يدفق وله دور».

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