سعيد بن طحنون يوجه التهنئة لـ«أم الإمارات»

المصدر: (العين - وام)

وجه الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، التهنئة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل الأمهات في العالم، بمناسبة يوم الأم، وقدم التحية لكل من تبذل الحب والعطاء في تربية وتنشئة أبنائها.

جاء ذلك خلال حضور معاليه ندوة افتراضية، نظمها النادي المصري، فرع العين، بعنوان: «الأم مصنع الأبطال» تزامناً مع الاحتفال بيوم الأم.

وشاركت في الندوة الافتراضية الدكتورة نجوى الحوسني عميدة كلية التربية- جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتحدثت عن دور الأم التربوي في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية دور الأم في توجيه وتنشئة الأجيال القديمة في عصر السماوات المفتوحة، وثورة العالم الافتراضي، الذي تعددت مشكلاته وقضاياه، وزيادة الدور التربوي للأم مع هذه المستجدات.

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