الشيخة فاطمة تتلقى هدية تذكارية من مستشفى كند بـ«يوم الأم»

المصدر: أبوظبي - وام

أهدى مستشفى «كند» في مدينة العين، هدية تذكارية إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة «يوم الأم» تعبيراً عن الشكر والتقدير للدعم الذي يحظى به المستشفى من قبل سموها وسمو الشيوخ أبناء زايد.

والهدية عبارة عن السجل الرسمي لولادة سمو الشيوخ أبناء زايد في مستشفى «كند» بجانب رسالة شكر إلى سموها فحواها: «إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك... شكراً لدعمك ودعم أبنائك اللامحدود لمستشفى كند الذي تشرف بأن يكون شاهداً على ولادة أبناء زايد الخير.. كما كان شاهداً على مسيرتهم في تعزيز التسامح ودعم التعايش والتكافل الإنساني».

وتسلمت الهدية نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة من الدكتور تيموثي فنشر الرئيس التنفيذي لمستشفى كند، يرافقه الدكتور رالف ليو نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة برندا ماكلاين المدير الطبي للمستشفى وسونا كازانجيان عضو مجلس الإدارة. ونقلت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وشكرها إلى إدارة المستشفى لهذه المبادرة في «يوم الأم» وتمنياتها لهم مزيداً من التطور والازدهار.

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