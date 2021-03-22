خليفة ومحمد بن راشد يهنئان الشعوب التي تحتفل بـ«عيد النيروز»

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، جميع الشعوب التي تحتفل «بعيد النيروز».. معرباً عن تمنياته أن تكون هذه المناسبة خيراً وبركة وسلاماً لهذه الشعوب وجميع شعوب العالم.

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عن تهانيه بالمناسبة وتمنياته لهذه الشعوب والبشرية جمعاء، أن تنعم بالسعادة والاستقرار والسلام والازدهار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «نبارك لجميع الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز هذه المناسبة.. متمنين لهم عاماً يعمه الخير والبركة والاستقرار.. وأن يكون هذا الربيع ربيع محبة وسلام ورخاء على الجميع بإذن الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز