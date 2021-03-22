نهيان بن مبارك يطلق مؤتمر «دور الأم في التربية على قيم التعايش والأخوة الإنسانية»

المصدر: أبوظبي - البيان

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح أمس معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، المؤتمر الدولي «دور الأم في التربية والتنشئة على قيم التعايش والأخوة الإنسانية» بحضور إماراتي وعربي ودولي بارز.

نظم المؤتمر وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام لمناقشة دور الأم المحوري في تعزيز قيم المجتمع الإماراتي وعلى رأسها التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، إضافة إلى التعرف على الطرح العالمي حول دور الأم في صناعة جيل المستقبل من خلال تجارب دولية رائدة.

وتحدثت في المؤتمر كوليندا غرابار كيتاروفيتش الرئيسة السابقة لجمهورية كرواتيا عن تجربتها كأم بلغت قمة الهرم السياسي، ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، حول استشراف مستقبل دور الأم في تعزيز الأخوة الإنسانية في فترة ما بعد «كوفيد 19»، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من مصر، ومارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الإمارات، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام حول جهود أم الإمارات في تمكين دور الأم فـي تعزيـز القيـم الإنسـانية وأثرها في تربية أجيال المستقبل، وسيدة الأعمال رجاء القرق وعبير لهيطه، وليندو مانديلا مديرة مؤسسة مندلا ليجاسي، وشينتا وكامداني الرئيس التنفيذي لمجموعة سينتيسا، وعدد كبير من الشخصيات العالمية البارزة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك في كلمته الافتتاحية: «يسرني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الدولي الذي يحتفي بمناسبة «يوم الأم» والذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتشرف في هذا المؤتمر بحضور نخبة مميزة من المشاركات المتميزات وأصحاب الفكر من جميع أنحاء العالم، وأنا على ثقة تامة أن عمق واتساع نطاق ما تملكونه من رؤى وخبرات، إضافةً إلى الجودة التي تتميز بها خبراتكم وتجاربكم وما لديكم من التزام قوى سيسهم للغاية في إثراء نقاشاتنا حول الدور المهم للأم في تنشئة الأطفال ليكونوا متسامحين وملتزمين بقيم الأخوة الإنسانية.

وأضاف: إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على تعزيز مبدأ الإسهامات الكاملة للأمهات وتمكينهن دون أي عوائق، يعد عاملاً أساسياً لفتح المجال أمام أجيال المستقبل للمساهمة في الازدهار والرخاء المجتمعي، وتلعب الأمهات دوراً أساسياً في بناء ترابط الأسرة وتجمعها حول قيم بشرية سامية من خلال تبني نهج التسامح ومكافحة التعصب، ويعد دور الأمهات في تعزيز القيم البشرية الإيجابية لبنة أساسية في بناء أسرة ناجحة ومجتمع متماسك، وإنه لمن عظيم الشرف والفخر أن أنقل لكم تحيات عطرة وترحيباً خاصاً من راعية هذا المؤتمر، أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها، التي بذلت من دون كلل، جهوداً ضخمة ومشكورة لتعزيز مكانة الأمهات وتقدير إنجازاتهن وإلهام نجاحاتهن .

وعبرت كوليندا غربار كيتاروفيتش الرئيسة السابقة لكرواتيا عن سعادتها بالمشاركة بهذا المؤتمر المهم الذي يلقي الضوء على الدور المهم للأم في بناء الأجيال وفق القيم الإنسانية الراقية، مرسلة بتهنئة خاصة للأمهات حول العالم.

دعم

وتناولت الدكتور رجاء القرق في كلمتها «دور الأم في التربية على قيم التعايش والأخوة الإنسانية»، رافعة التهنئة إلى سمو أم الإمارات راعية المؤتمر مثمنة جهودها الكريمة لصالح المرأة بشكل عام والأمهات تحديداً لدعم أدوارهن على الصعيد الأسري والمجتمعي والوظيفي أيضاً.

واقتبست القرق من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «مهمتنا هي توفير بيئة تطلق إمكانات المرأة - بيئة تحمي كرامتها، وتساعدها على خلق التوازن الضروري في حياتها، وتقدر مواهبها وإمكاناتها، وفي هذه البيئة، أنا واثق من أن النساء لن يقمن بأقل من المعجزات».

«أم الفرسان»

وعبرت نورة السويدي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الذي يتناول أهمية دور الأم في التربية والتنشئة على قيم التعايش والأخوة الإنسانية، ويقام تحت رعاية كريمة من «أم الإمارات»، «أم الفرسان» وسط هذه الكوكبة الاستثنائية المختارة من القيادات النسائية العالمية، مؤكدة أنها فرصة رائعة لكل أم وامرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم يحتفل بيوم الأم، أن تُعرب عن فخرها واعتزازها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على كل ما قدمته سموها وما زالت تقدمه من دعم ورعاية ومساندة وحماية واهتمام للمرأة الإماراتية في المجالات كافة.

وأعربت مارسي غروسمان سفيرة كندا لدى الإمارات عن سعادتها بالمشاركة بالمؤتمر، مؤكدة أهميته لدعم الأمهات في كل مكان بالعالم، ومهنئة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» راعية المؤتمر بمناسبة الاحتفال بيوم الأم، وكافة المشاركات.

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