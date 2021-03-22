إطلاق مبادرة «النخبة» للشهادات المهنية التخصصية

المصدر: (دبي - وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة الشهادات المهنية التخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية «النخبة»، بهدف تطوير وتعزيز مهارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، من خلال توفير شهادات وبرامج مهنية معتمدة، تقدمها جامعات ومعاهد تدريب محلية وعالمية، ضمن 20 عائلة وظيفية، وبأسعار تفضيلية. واعتبرت مريم الزرعوني، مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة، أن مبادرة الشهادات المهنية التخصصية «النخبة» واحدة من المبادرات الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وذكرت أنه تم إطلاق 40 شهادة مهنية لشهر مارس، ضمن مجالات عدة، موزعة على 10 عوائل وظيفية هي (المالية والمحاسبة، والموارد البشرية، والتدقيق والحوكمة، والصحة والسلامة، والتطوير المؤسسي، والإعلام، وإدارة البرامج والمشاريع، والهندسة، وخدمات الدعم المؤسسي، وتقنية المعلومات). وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق حزم شهادات شهرية مماثلة، بالشراكة مع العشرات من مزودي التدريب، ضمن كافة التخصصات بشكل شهري، عبر صفحة المبادرة على موقع الهيئة الإلكتروني (www.fahr.gov.ae)، بحيث تكون مصنفة حسب الشهر أو العائلة الوظيفية.

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