سهيل المزروعي: حريصون على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن الوزارة تجدد التزامها بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإنه من منطلق نهجها طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة والمياه، قادت جهود الدولة في تحقيق استدامة الموارد، من خلال صياغة استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، واللتين تمثلان مؤشراً على قوة ونضوج قطاعي الطاقة والمياه في الدولة»، مؤكداً حرص الوزارة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والإلمام بالتطورات التكنولوجية الداعمة لتوجه الوزارة في مجال إدارة الطلب على الطاقة والمياه.

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