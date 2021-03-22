استخدام الوقود الهيدروجيني يعزز الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

يسهم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النظام الوطني للمركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، في ترشيد استخدام الطاقة في الدولة، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة .

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: تولي الهيئة موضوع الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة اهتماماً كبيراً، حيث تعد «السلامة والاستدامة البيئية» إحدى الغايات الاستراتيجية للهيئة، وذلك تماشياً مع المبادرة الوطنية (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) لبناء اقتصاد أخضر في الإمارات وكذلك تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لجعل 75% من إجمالي الطاقة المنتجة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050 .

توازن

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تولي الإمارات في ظل القيادة الرشيدة أهمية كبرى لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. ويشكل اعتماد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نظاماً وطنياً للمركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة، وبرنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه لزيادة الكفاءة بنسبة 40% في قطاعات النقل والصناعة والبناء، خطوة رائدة تؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة .

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