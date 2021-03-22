محمد المري: إقامة دبي ملتزمة بترجمة توجيهات القيادة

المصدر: (دبي - البيان)

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن القرارات الحكيمة لا تصدر إلا من قيادة حكيمة، تمكنت من وضع الإمارات على الخارطة الدولية، وجعلها محطاً للأعمال والسياحة والعيش الكريم واستطاعت من خلال رؤيتها الحكيمة والطموحة أن تخلق فرصاً واعدة على الرغم من التحديات الكبيرة، ونؤكد بهذه المناسبة التزام إقامة دبي بترجمة توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكل عاملاً محفزاً وداعماً قوياً لتقديم أفضل الخدمات، والمبادرات التي تعزز مسيرة التقدم والازدهار في الدولة، لتكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في كافة المجالات، وترسيخ جودة الحياة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها.

فالقيادة تؤكد ريادة دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة عالمياً وجهة مفضلة للعيش والعمل في أجمل وأأمن دول العالم عبر التوجيهات الجديدة التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، باستحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي، حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد .

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