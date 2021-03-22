قناة «جائزة دبي للقرآن» في «يوتيوب» تتخطى نصف مليون مشترك

المصدر: دبي - البيان

تجاوز عدد المشتركين في قناة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم على منصة يوتيوب الرقمية حاجز نصف مليون مشترك من المتابعين لها بصورة دورية بينما بلغ عدد المشاهدين لمحتوى وبرامج الفعاليات ما يزيد على 70 مليون مشاهد من أنحاء العالم كافة وذلك في إنجاز غير مسبوق دولياً لأي من المسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

وذكر محمد الحمادي مدير إدارة تقنية المعلومات والمشرف على فريق إدارة القناة أن القناة ومن خلال حلتها الجديدة التي أعيد إطلاقها في عام 2015 بناء على توجيهات المستشار إبراهيم محمد بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، شهدت تطوراً في الأداء لمستوى القناة لتوصيل فعاليات الجائزة وبرامجها والقراءات القرآنية المباركة للمتسابقين والقراء إلى أنحاء المعمورة كافة باستخدام أحدث تقنيات البث المباشر عبر الإنترنت وبأعلى جودة ممكنة، كما أنه وبناء على هذه التوجيهات قام فريق تقني متخصص بتصميم وتطوير استوديوهات البث المباشر والإنتاج الرقمي لجميع المسابقات المحلية والدولية وكذلك توفير الأجهزة والبرمجيات وتطبيقات وخطوط الإنترنت ذات النطاق العريض لاستخدامها في الفعاليات المختلفة لبث المسابقات على مدار السنة، كمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في شهر رمضان المبارك، ومسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، ومسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل.

وتابع الحمادي: تنشر القناة أفلام القراءات القرآنية الخاصة بكل متسابق ومتسابقة في المسابقات الدولية، ويتابع فريق إدارة القناة تفاعل الجمهور والتعليقات وتشير الإحصائيات الدورية إلى أن عدداً من المتسابقين الذين شاركوا في المسابقة الدولية حصدوا مشاهدات مليونية يصل بعضها إلى أربعة ملايين مشاهدة.

كما أطلقت القناة مصاحف إلكترونية مرتلة من إصدارات الجائزة لعدد من القراء ضمن برنامج الجائزة لتسجيل المصاحف، وهم فضيلة الشيخ د. خليفة الطنيجي وفضيلة المهندس أسامة الصافي وفضيلة الشيخ وليد المرزوقي والمغفور له الشيخ القارئ أحمد كراسي رحمه الله، وفضيلة الشيخ عبدالله السبعاوي، هذا بالإضافة إلى نشر المحاضرات المصاحبة لفعاليات المسابقة الدولية وذلك سعياً لتحقيق أهداف الجائزة المباركة بنشر القرآن الكريم والمعرفة القرآنية، وإذكاء روح التنافس الشريف بين شباب وفتيات الأمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز