7.7 أطنان إمدادات طبية وأجهزة فحص إلى جمهورية القمر

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على 7.7 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية القمر المتحدة، لدعم جهود 7700 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار «كوفيد 19».

وقال سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة: شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات، بدعم من قيادتي البلدين، ويأتي ذلك استناداً إلى أسس من التفاهم والتنسيق المشترك، وفي إطار المزيد من التعاون لتجاوز التحديات القائمة، والاستفادة من الفرص المستقبلية وتوظيفها في خدمة المصالح المشتركة للجانبين.

وقدمت دولة الإمارات حتى أمس، أكثر من 1798 طناً من المساعدات لأكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو 1.8 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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