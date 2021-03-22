«الداخلية» تفوز بجائزة أفضل «تعاون ميداني» لمكافحة المخدرات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

فازت وزارة الداخلية، للمرة الخامسة على التوالي، بجائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، والتي تصدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، نتيجة الجهود المبذولة من قبل الوزارة، وحرصها على تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك في مجالات مكافحة المخدرات، والحد من انتشارها.

وجاء فوز وزارة الداخلية بهذه الجائزة في مجالات التعاون، ليؤكد دورها المحوري في تعزيز التعاون المثمر مع الوزارات والمؤسسات العربية في مجالات مكافحة الجريمة المختلفة، على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، وتقديراً لما تقوم به دولة الإمارات من جهود وضعتها في صدارة الدول العالمية على مؤشرات التنافسية الدولية.

وتم إعلان فوز وزارة الداخلية بالجائزة، في أعمال المؤتمر العربي الرابع والثلاثين الافتراضي لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، بتنظيم من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في العاصمة تونس، برئاسة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع له، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأكد العميد سعيد عبد الله بن توير السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، أن الفوز بهذه الجائزة للمرة الخامسة، يأتي تتويجاً لجهود دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في تعزيز العمل العربي التكاملي في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، خاصة في مجال محاربة تجار السموم والمخدرات.

وقال «نحرص على توثيق علاقاتنا بكافة الوزارات العربية والإقليمية والعالمية، في سبيل مكافحة المخدرات، التي تتطلب جهوداً عابرة للحدود، وقدمت الإمارات كل الدعم المعلوماتي واللوجيستي، للعديد من العمليات الرئيسة، التي استهدفت عصابات إقليمية ودولية، إلى جانب حرصها على تقديم وتبادل التعاون والمعرفة، وأفضل الممارسات المطبقة من خلال الدورات التدريبية والورش».

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