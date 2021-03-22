ندوة تناقش تحليل البيانات الجينومية لفهم هجرات السكان قديماً

المصدر: (دبي - البيان)

يستأنف المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، فعاليات سلسلة الندوات الافتراضية وذلك من خلال ندوته الثانية والتي ستعقد بعد غد الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث ستتناول الندوة موضوع «علم الوراثة السكانية».

ستناقش الندوة موضوع تحليل البيانات الجينومية لفهم هجرات السكان قديماً، خاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتحدث خلال الندوة كل من: الدكتور بيار زلوعة أستاذ علم الوراثة في جامعة البلمند بلبنان، والدكتور ديفيد كوماس رئيس مجموعة التنوع الجينوم البشري في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، وستقوم بإدارة الندوة الدكتورة رنا الدجاني من الجامعة الهاشمية بالأردن والحاصلة على منحة فولبرايت وزمالة أيزنهاور وأستاذة زائزة في كامبريدج.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية» بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تبادل الأطباء والباحثين خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في الندوة.

وقد أعرب الدكتور أحمد الهاشمي، عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية، عن سعادته بنتائج الندوة الأولى، كما أكد أهمية الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات الهامة بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، راعي الجائزة والتي تسهم في الارتقاء بالقطاع الطبي.

من جانبه قال الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، إن هذه السلسلة تهدف إلى الجمع بين الخبرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال علم الوراثة البشرية.

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