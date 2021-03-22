بلدية دبي تغلق 3 مؤسسات وتوجه 20 تنبيهاً

المصدر: (دبي - وائل نعيم )

نفذت بلدية دبي 2276 زيارة تفتيشية على المؤسسات خلال 20 مارس الجاري، أسفرت عن إغلاق مقهيي شيشة بسبب عدم التباعد الاجتماعي والالتزام بالممارسات الصحية، كما تم إغلاق مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 20 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2250 مؤسسة.

ويحرص مفتشو بلدية دبي خلال الجولات الرقابية على التأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية، وتشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، كذلك التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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