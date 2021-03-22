إطلاق منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن غداً

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم ملتقى عالمي تحت مسمى «منصة دبي لأفضل الممارسات في خدمة القرآن الكريم»، عن طريق تقنيات التواصل عن بُعد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء 23 مارس، الساعة 11 صباحاً، وذلك في إطار جذب مختلف دروب العلم والمعرفة المعنية بكتاب الله تعالى، حيث تهدف المنصة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة رائدة في مجال الاهتمام بتعليم كتاب الله تعالى.

وستنظم الدائرة فعاليات المنصة تحت شعار مستقبل التعليم القرآني، في مبادرة لمواكبة التطور العالمي السريع في مجالات الاتصال والتعليم والتأثير عن بُعد، لمدة يوم واحد، والتي سيتم التطرق من خلالها إلى أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً لخدمة كتاب الله تعالى، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه التعليم القرآني، وسبل التغلب عليها، واستشراف المستقبل، من باب نقل التجارب الإيجابية من مختلف الخبرات على مستوى المنطقة لتسهيل وتيسير خدمة تعليم العلوم الإسلامية الوسطية.

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