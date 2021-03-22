مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي ينظم مبادرات مجتمعية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي، مجموعة من المبادرات المجتمعية والأنشطة المتنوعة، تحت شعار «السعادة مع التعافي»، لموظفي شرطة دبي والجمهور الخارجي، تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة، وذلك بالتعاون مع مجلس الابتكار، ومجلس شرطة دبي الطلابي، ومجلس طلبة الكليات والجامعات، وإدارة أمن وحماية الشخصيات، وإدارة الشرطة السياحية، والفرقة الموسيقية في شرطة دبي.

وقالت عواطف السويدي، المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية بشرطة دبي، إن شرطة دبي مؤسسة تسعى دوماً لرضا موظفيها، وتهيئ لهم بيئة نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، وجعلت في مقدم أولوياتها، إسعاد الموظف، ووفرت كافة سبل الراحة له، حتى يتفرغ لإسعاد المتعاملين، تحقيقاً لاستراتيجية شرطة دبي في تقديم خدمات ذات جودة عالمية، تفوق مستوى توقعاتهم، وتسهم في رفع مستوى رضاهم، مشيرة إلى أن الاحتفال بيوم السعادة، يأتي في إطار تحقيق توجهات الحكومة في جعل دبي المدينة الأكثر سعادة في العالم، وتحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.

وأوضحت أن المجلس نظم فعاليات تضمنت نزولاً ميدانياً لتكريم المتطوعين في خيام التطعيم بميناء راشد ومفاجأة موظفي شرطة دبي العاملين في مقر إكسب.

وأكد الرائد الدكتور محمد الحاج نائب رئيس المجلس، أن المجلس يحرص بشكل كبير على تنفيذ وإقامة الفعاليات الهادفة، والتي من شأنها أن تعزيز مفهوم السعادة والإيجابية لدى الموظفين والجمهور الخارجي، مشيرة إلى أن بيئة العمل السعيدة والإيجابية، من المؤشرات الأساسية لنجاح أيّ جهة، لأنها تهيئ للموظف فرصة لتوجيه طاقاته في تحقيق النجاح، وتستثمر أفضل ما لديه من إمكانات، وتمنحه القدرة على إيجاد الفرص لمواجهة التحديات بأفكار خلاقة ومبتكرة، وتدفعه إلى التفوق، وتحقيق الذات والطموحات.

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