وسم #أم_الإمارات يتصدر ترند الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تصدر وسم #أم_الإمارات ترند الإمارات، بالتزامن مع يوم الأم، الذي صادف، أمس، حيث أشاد المغردون بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نبع العطاء ورمز الصبر والإرادة، والتي أنجبت قادة صنعوا أمجاداً يشهد لها التاريخ، وأثنوا على الدور والجهود الاستثنائية، التي بذلتها سموها في تمكين المرأة بشكل عام، والمرأة الإماراتية بشكل خاص.

واستهل المغردون «تدويناتهم» بأبيات شعرية، حيث كتب مغرد «يـحـمـاج ربـي يـا أم الإمـارات.. وتبقين لنا يــا أم الشعب كـلـه..لاحـت بشوفج أجمـل عبارات.. أم الشيوخ عــز الـوطـن وظلـه»، وكتب آخر «هذي أُمِّـي، وأم الأب، وأم العم، وأم الخال.. نباها فوق هـامـات السحاب وذكـرها نُــزّه.. مـن النسيـان ومْن العيب، لأنها أم خـيـر رجال.. وأم أهل الإمارات الـتـي بـالـعــز مـعــتــزّة»، ودون أحدهم قائلاً: «الله يصونك يأم كل الإمارات.. والله يزيدك نور يا منبع النور.. واللي خلق آدم وسبع السموات.. بأنك نهر بالخير يدفق وله دور».

وعلق مغرد قائلاً «حفظ الله أمنا أم الإمارات.. سند الوطن.. وسند الأب المؤسس، طيب الله ثراه»، وكتب آخر «في يوم الأم نرفع أسمى آيات التهاني إلى مقام أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لمسيرة تمكين المرأة في الدولة، كما أبارك لأمهاتنا اللاتي نفاخر بهن العالم خصوصاً خلال الأزمة الحالية لجائحة «كورونا»، حيث كنات المرأة دائماً حاضرة باذلة الوقت والجهد للأبناء والأزواج والإخوة».

وكتب آخر: «إلى أم الإمارات كل عام وسموك بخير وصحة وعافية.. نستمد منكم القوة والإرادة للنجاح والمضي قدماً لرفعة هذا الوطن.. سموك عز وفخر لجميع الأمهات الله يديمكم تاج على رؤوسنا».

وعلق مغرد: «الشيخة فاطمة بنت مبارك لها فضل عظيم في حصول المرأة العاملة الأم على الكثير من المميزات اللي تتمتع بها حالياً الله يطول في عمرها ويحفظها يارب».

وكتب آخر: «نخص في هاليوم بالذات.. الغالية من ريح زايد.. أم الكرم في كل الأوقات.. ما طالها حاسد وكايد».

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