"الإمارات للتوازن بين الجنسين" ينظم النسخة الـ5 من "حلقات التوازن العالمية"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين انه سينظم الثلاثاء المقبل عن بعد النسخة الخامسة من "حلقات التوازن العالمية" تحت عنوان "مشاركة المرأة والقيادة، من الاستراتيجية إلى الممارسة" ضمن مشاركته في اجتماعات الدورة 65 للجنة وضع المرأة "CSW65" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وياتي التنظيم والمشاركة في إطار تبني دولة الإمارات ودعمها للجهود العالمية الرامية لتمكين المرأة على كافة المستويات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضمن جهود المجلس في تسليط الضوء على التجربة الناجحة للدولة في ملف التوازن بين الجنسين وما وصلته من مكانة عالمية متقدمة.

وقالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن الحلقة سيشارك فيها قادة محليون وعالميون لمناقشة أهمية كل من الاستراتيجية والممارسة في استشراف سبل تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في الحياة العامة من خلال ثلاثة محاور هي: تصميم استراتيجيات وطنية منصفة بين الجنسين و ضمان الإدماج الهادف لجميع النساء بما في ذلك من هن في عمر الشباب وتنفيذ سياسات مبتكرة لقياس مشاركة المرأة وسد الفجوات بين الجنسين.

وأشادت سعادة المري بالجهود الحثيثة لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تعزيز التوازن بين الجنسين وتحويله إلى عمل مؤسسي بكافة قطاعات الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تترجم رؤية القيادة الرشيدة للدور المستقبلي للمرأة بمسيرة التنمية على كافة المستويات مشيرةً إلى أن "حلقات التوازن العالمية" هي واحدة من هذه المبادرات الاستراتيجية الهامة التي أطلقها المجلس في مارس 2017 بتوجيهات من سموها كمنصة ملهمة لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على كافة المستويات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بتحقيق التوازن وتمكين جميع النساء والفتيات.

وأشارت إلى أنه تم حتى الآن عقد 4 حلقات ضمن هذه المبادرة العالمية المستمرة، حيث تم تنظيم الحلقة الأولى في مارس 2017 بنيويورك تحت عنوان "تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي: رؤية للعمل" وعقدت النسخة الثانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مقر الصندوق بواشنطن خلال شهر نوفمبر من نفس العام وتناولت موضوع "الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين" وعقدت الثالثة في مارس 2018 ببروكسل واستضافتها سفارة الإمارات لدى بلجيكا فيما عقدت النسخة الرابعة في دبي بعنوان "تأثير السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين" وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019.

وقالت سعادة المري إن النسخة الخامسة من "حلقات التوازن العالمية" التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل ضمن أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة سيشارك فيها كل من: معالي جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بالمملكة المغربية والدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالمملكة العربية السعودية وتي ترومبيك مديرة مشروع مؤشر "المرأة والأعمال والقانون" بالبنك الدولي وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة وسعادة هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات وسعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وشخصيات عالمية أخرى وسيديرها دان مورفي الإعلامي بشبكة "سي إن بي سي".

وأكدت حرص المجلس على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول والمنظمات العالمية صاحبة الخبرات المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين ضمن جهوده الرامية لبناء وتعزيز الشراكات العالمية إلى جانب علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق مزيد من النجاح بهذا الملف كأولوية وطنية ووصول الإمارات إلى مرتبة متقدمة بتقارير التنافسية العالمية المعنية بالتوازن بين الجنسين.

وكان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قد شارك في الجلسة التفاعلية التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة يوم 18 مارس الحالي تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: مشاركة المرأة وقيادتها في الاستجابة لـجائحة كوفيد – 10 والتعافي منها" على هامش انعقاد الدورة 65 للجنة وضع المرأة التي تستمر فعالياتها حتى يوم 26 من الشهر الحالي وتركز مناقشاتها هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة والقضاء على العنف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030.

وشارك المجلس خلال هذه الجلسة الافتراضية تجربة دولة الإمارات في تمكين النساء والفتيات في إطار جائحة كوفيد-19 حيث تلعب المرأة دوراً مهماً بدعم وتشجيع من القيادة الرشيدة في الصفوف القيادية وخط الدفاع الأول للتصدي لـ "كوفيد – 19" وفي طليعة التعامل مع هذه الجائحة العالمية ما يعكس التطبيق الصحيح للتوازن بين الجنسين الذي يقود خطط الدولة للتعافي.

وعززت دولة جهودها خلال العام الماضي لترسيخ التوازن بين الجنسين بالقطاعين الحكومي والخاص عبر تشريعات وسياسات عديدة منها مشروع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ودعم رائدات الأعمال كأولوية وتقديم خيارات العمل عن بعد وإقرار قانون المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص ومنح العامل في القطاع الخاص إجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية طفله وغيرها من التشريعات الداعمة للتوازن بين الجنسين ونتجت الاستجابة الإيجابية لأسلوب الحياة الجديد عن التعاون والتواصل القوي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية كما شجعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث ومن ضمنها قيادات نسائية على أهمية التواصل اليومي مع شعب الإمارات والعالم حيث تم نقل معلومات الصحة العامة إلى جانب رسائل الأمل التي تم بثها.

وتضمن التدخلات المبكرة التي شاركت في تصميمها المرأة استفادة المجتمعات بأكملها ما يشير إلى إمكانية توسيع نطاق العديد من السياسات والإجراءات التي اتبعتها دولة الإمارات عبر بلدان مختلفة لدعم جهود التعافي العالمي من الأزمة ويؤكد أن الدولة تعطي الأولوية لنهج يراعي النوع الاجتماعي في التعامل مع جائحة كوفيد - 19 إدراكا منها بأن مفتاح الازدهار الناجح يكمن في مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في صنع القرار.

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