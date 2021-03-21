مركز أبوظبي للصحة العامة يطلق حملة «اجعل الوقاية منهجاً»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة حملة بعنوان «اجعل الوقاية منهجاً»، وذلك في إطار حرصه على تعزيز الوقاية من أمراض الفم في المجتمع، من خلال تعزيز الشراكات وتوفير المواد العلمية التوعوية المبنية على الأدلة.

تأتي الحملة بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يصادف في 20 مارس من كل عام وتزامناً مع فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 27 مارس - 2 أبريل المقبل.

ويسلط المركز خلال هذه الفترة الضوء على أبرز الإرشادات والنصائح المثبتة علميا حول السلوكيات المتعلقة بتحسين صحة الفم والأسنان لدى الفرد.. فيما يطلق المركز بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية - صحة مشروع «الوقاية من التسوس في مرحلة الطفولة المبكرة»، والذي يهدف لتحسين صحة الفم والأسنان من خلال الزيارات الدورية لصحة الطفل.

ويشمل المشروع تنفيذ ورشات عمل افتراضية بساعات تدريب معتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية من غير أخصائي الأسنان في تعزيز صحة الفم والأسنان من ضمن الزيارات الصحية الدورية بداية من مرحلة ما قبل الحمل إلى مرحلة الطفولة المبكرة ليتمكن أولياء الأمور والسيدات في مرحلة الحمل من الحصول على المعلومات الضرورية حول العناية والحفاظ على صحة الأسنان اللبنية لدى أطفالهم، كما سيتم من خلال هذه الزيارات تحويل الأطفال لأول فحص وقائي من قبل طبيب الأسنان في عمر السنة بحسب التوصيات العالمية في هذا المجال.

وأكد مركز أبوظبي للصحة العامة أهمية الأسنان اللبنية / المؤقتة كونها تخدم الطفل لسنوات عديدة ولدورها الأساسي في حصول الطفل على الغذاء الصحي والقيام باللفظ السليم والابتسام والتواصل وتعزيز الثقة بالنفس وعلاقة مشاكلها بالأداء المدرسي وغيره من التبعات.

ويهيب المركز بالمجتمع والأفراد ضرورة اتباع منهج الوقاية في صحة الفم والأسنان من خلال تجنب عوامل الخطر، كاستخدام التبغ واستهلاك الكحول واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالسكريات.

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