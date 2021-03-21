بلدية العين توفر خصماً بنسبة 10 % على المنتجات الأساسية من مزارع العين

المصدر: العين - وام

أطلقت بلدية مدينة العين مشروع تعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني لدعم مجموعة من المنتجات الأساسية للمواطنين المسجلين في خدمة المواد الغذائية في البلدية والاستفادة من خصم بنسبة 10% على السلع الأساسية، والتي تقدر بـ 24 سلعة من منتجات مزارع العين، وذلك في إطار تقديم العروض المنافسة من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية التي تلبي حاجات المواطنين في مدينة العين.

وأوضح عبد الله الظاهري مدير مراكز توزيع المواد الغذائية، أن اتفاقية التعاون مع مزارع العين للإنتاج الحيواني التي تعد من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات تأتي ضمن توجه بلدية العين في دعم المنتجات الوطنية وإبرازها محلياً، بالإضافة إلى تعزيز دور البلدية عبر توفير منتجات محلية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمواطنين المستفيدين.

وأوضح الظاهري أنه بموجب هذا التعاون ستقوم بلدية العين ومزارع العين للإنتاج الحيواني بتضمين خدمات مزارع العين مع خدمات صرف المواد الغذائية المدعومة في مراكز البلدية، وذلك عبر تخفيض أسعار المواد لكل المواطنين المسجلين في خدمة المواد الغذائية من خلال تزويد إدارة مزارع العين ببيانات المتعاملين وبمجرد أن يقوم المتعامل من إظهار بطاقة الهوية الإماراتية في مراكز ومنافذ البيع الخاصة بمزارع العين للإنتاج الحيواني سينال الخصم الخاص على المنتجات الأساسية المختارة بنسبة 10%.

وتوفر مراكز توزيع المواد الغذائية 238 سلعة غذائية عبر منافذ البيع المنتشرة في مناطق مدينة العين، والتي تحتوي على أهم السلع الأساسية للمستهلكين المواطنين، مثل الأرز، والطحين، والسكر، والزيوت، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى كالمياه والمعلبات والتمور والمنظفات والمواد الغذائية المجمدة وغيرها الكثير، بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل السلع الغذائية إلى المنازل في جميع مناطق مدينة العين خلال أيام الأسبوع مقابل رسم رمزي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز