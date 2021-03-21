الحجز المسبق شرط لأخذ لقاح «كورونا» بقاعة البيت متوحد بأم القيوين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

ذكر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين: إنه بعد الإقبال الكثيف لتلقي لقاح «كوفيد 19» بقاعة البيت متوحد، في أم القيوين تقرر أن يكون أخذ مواعيد مسبقة شرطاً لتلقي اللقاح بالنسبة لفئة العمال، الذين يعملون بمختلف الشركات في الإمارة وخارجها.

ودعا أصحاب الشركات وأصحاب المحال التجارية بضرورة أخذ مواعيد مسبقة للعاملين لديهم، حتى يتسنى لهم أخذ اللقاحات بصورة منتظمة، خصوصاً العمال الذين يعملون في الأنشطة التجارية من مطاعم وخلافه.

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