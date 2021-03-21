شرطة أبوظبي تحتفل بيومي الأم والسعادة

المصدر: أبوظبي - البيان

وجّهت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في احتفالاتها بيومي «الأم» و«السعادة» الدوليين، تحية تقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وأكدت أن سعادتنا الحقيقة في النتائج التي حققتها دولة الإمارات في مستوى مؤشرات قياس سعادة الشعوب، والتي جعلها في مصاف الدول، من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي، المدينة الأكثر أمناً في العالم، فهنيئاً لنا قيادة أمينة وبلد آمن وسعادة مستمرة ومتجددة.

وأثنى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، خلال تكريمه الأمهات العاملات بالأكاديمية، على جهود الأمهات ودورهن العظيم في رعاية النشء، وأداء مهام العمل بمختلف المواقع، حيث تعتبر الأكاديمية، كل يوم، هو يوم للأم، نظير عطائها وتضحيتها في الوطن «فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق».

وأضاف: إننا نفخر جميعنا بوالدتنا «أم الإمارات»، لجهودها المتواصلة في صنع الريادة النسائية بالدولة، وبناء مجتمع متوازن ومتميز، لافتاً إلى أن الأم الإماراتية، حققت إنجازات كبيرة في كافة الأصعدة، نفتخر بها، بفضل دعم وثقة القيادة الرشيدة بها، وتمكينها لتتبوأ أفضل المناصب، وتضمّن الحفل تقديم شهادات تقدير للأمهات العاملات بالأكاديمية، لجهودهن المتميزة في تربية الأجيال، وحرصهن على أداء واجبات العمل بكل إخلاص وتفانٍ.

وكرمت مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، 76 من موظفيها المتميزين، بجائزة الموظف الذهبي، ضمن اليوم الدولي للسعادة، وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن التكريم يأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد موظفيها، تقديراً لإنجازاتهم في خدمة الوطن.

كما كرَّم العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين، عدداً من موظفي المديرية المتميزين، بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز قيم السعادة والإيجابية، عبر تقديم أفضل الخدمات الشرطية، وجعل السعادة والإيجابية، ثقافة متأصلة في حياتنا، بالإضافة إلى غرسها في نفوس الموظفين.

ونظم قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، احتفالية بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، وتضمن توزيع الهدايا والفوالة الإماراتية، على منتسبي القطاع، وفقرة المسابقات الترفيهية، لتعزيز السعادة لديهم بهذه المناسبة، ونظمت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالقطاع، احتفالية بيوم الأم العالمي، وهنأ مديرو المراكز ورؤساء الأقسام، الموظفات، تقديراً لجهودهن في مجال العمل والأسرة، وتحفيزهم على المزيد من العطاء، وتقديم الهدايا لهن.

كما نظمت إدارة رعاية الأحداث بالقطاع، مجلس السعادة للموظفين، وتضمن فقرة المسابقات الترفيهية، وتوزيع الهدايا، وتكريم الحراس المخلصين في العمل، خلال الفترة الماضية، كما احتفلت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، بيوم الأم، تقديراً وعرفاناً للأمهات اللاتي قدمن الغالي والنفيس لأولادهن ولمجتمعهن، وتضمنت تقديم هدايا للأمهات من الموظفات العاملات، تقديراً لجهودهن في العمل، ومتابعة أبنائهن بظروف العمل والدراسة عن بعد، أثناء جائحة «كورونا»، واشتمل الحفل على عرض لنموذج خطة السعادة الوظيفية لعام 2021، وهدايا للموظفات، لتقديمها لأمهاتهن، ولأبناء الموظفين، لنشر البهجة والسعادة في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع. وكرّم العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، المتميزين من متطوعي مبادرة كلنا شرطة، كما تم إرسال رسائل تحفيزية للمتطوعين، تقديراً لجهودهم المتميزة، والإشادة بهم، وبمسيرتهم في نشر الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.

ومن جانبها، أطلقت إدارة الخدمات الطبية في قطاع المالية والخدمات، مبادرة «عطايا الأم»، لتعزيز قيم الأم، ودور الأم العاملة، تزامناً مع يوم الأم العالمي، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، وأوضحت العقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية، أن المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، في تأكيد دور الأم العاملة، مؤكدة أن الإمارات أصبحت مثالاً عالمياً يحتذى به في نشر مفهوم تمكين المرأة.

ونفذت إدارة المهام الخاصة في العين، مبادرات بمناسبة يوم الأم العالمي، ويوم السعادة العالمي.

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