سيف الزري: الأم صانعة القادة والأجيال

المصدر: الشارقة - البيان

قال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة: أهنئ كل أم موجودة على أرض الإمارات، بمناسبة «يوم الأم العالمي»، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، تكريماً وتقديراً لدورها الكبير، الذي تلعبه في تخريج الأجيال وصناعة القادة، فهي صانعة الأجيال، والأساس في بناء المجتمعات والأوطان.

ورفع الشامسي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة هذا اليوم، وأتقدم لسموها بالشكر والتقدير، لإنجازاتها التي لا تحصى لدعم النهضة النسائية الإماراتية، ودعمها اللامحدود للأم الإماراتية، وتفعيل دورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، وتوفير كل السبل ‏لحمايتها ورعايتها، فهي فخر ‏الوطن التي تقف وراء النجاح الذي حققته المرأة اليوم، والمكانة التي تتبوأها الأم كونها شريكة أساسية في مسيرة ‏التطور ‏والإعداد لمستقبل، يليق بطموحات قيادتنا الرشيدة وشعبها.‏

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