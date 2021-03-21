أنشطة ترفيهية وتوعوية لأمهات منتسبي مركز عونك

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي وجمعية النهضة النسائية في دبي فعالية افتراضية لأمهات منتسبي مركز عونك بمناسبة احتفالات يوم الأم، أقيمت على مدار يومين وشملت مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتوعية.

تأتي الخطوة تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها أمهات المنتسبين في دعم أبنائهن خلال رحلة التعافي وبهدف الترويح عنهن وإدخال السرور على قلوبهن في مواجهة العديد من التحديات التي يمررن بها للحفاظ على تعافي أبنائهن ومساعدتهم للاندماج والعودة التدريجية إلى حياتهم الطبيعية.

وتضمنت الفعالية ورشاً للأشغال اليدوية والطهي تم تدريب الحاضرات فيها على عدد من المهارات المنزلية التي تساعدهن في حياتهن اليومية وتتيح لهن ابتكار منتجات وأكلات جديدة لأسرهن. كما تم تقديم محاضرة بعنوان الاتزان النفسي تحدثت بها الدكتورة سعاد المرزوقي حول أهمية التماسك النفسي في قيادة المشاعر والتحكم في المشاعر السلبية وأثر الاتزان النفسي للأم على الأبناء وكيفية تطوير الاتزان النفسي لدى أفرد الأسرة.

وبينت الدكتورة هدى السويدي، مديرة إدارة الفئات الأكثر عرضة للضرر في هيئة تنمية المجتمع، أن تنظيم فعاليات اجتماعية منوعة لذوي المنتسبين يوفر لهم المساندة والدعم المجتمعي الذي يحتاجونه ويشجعهم على المواصلة في العمل مع أبنائهم للاستمرار في البرامج التأهيلية وإنجاح عملية التعافي.

وقالت: «نشكر مبادرة جمعية النهضة النسائية في دبي لتنظيم هذه الفعالية والتي يمكن لها أن تنعكس بشكل إيجابي هام على الصحة النفسية للأمهات وتدخل الفرحة على قلوبهن، خاصة أن بعض الأمهات يشعرن بعزلة اجتماعية بسبب الظروف التي يمرون بها، ونؤكد أهمية المشاركة والمساندة المجتمعية لهن ولكل فرد من أفراد المجتمع من الفئات المعرضة للضرر أو أسرهم، حيث إن الاحتواء المجتمعي أهم السبل لحماية هذه الفئات وتمكينهم».

وأضافت: «ننظم في مركز عونك للتأهيل ملتقيات أسرية دورية لتحقيق هذا الغرض، وقد لاحظنا مع مرور الوقت تزايد الإقبال والمشاركة من الأسر في هذه الملتقيات لما تقدمه من دعم نفسي، فضلاً عن إمكانية تبادل التجارب والخبرات».

ودعت السويدي الجهات والمؤسسات المجتمعية المعنية إلى طرح المزيد من المبادرات مع هيئة تنمية المجتمع لتعزيز التلاحم المجتمعي وتوثيق عرى منظومة العمل المشترك، متمنيةً لجميع الأمهات السعادة والصحة في يوم الأم وفي كل يوم.

من جهة أخرى، نظمت هيئة تنمية المجتمع زيارات ميدانية لمنازل كبار المواطنات المسجلات لديها ضمن برنامج وليف للرعاية المنزلية، وذلك لتقديم الهدايا لهم وإدخال السرور على قلوبهن بهذه المناسبة.

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