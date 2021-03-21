رسائل تحذيرية بدلاً عن المخالفات المرورية البسيطة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة لاستبدال المخالفات المرورية البسيطة برسالة تحذيرية للسائقين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسعادة والذي يصادف 20 مارس سنوياً.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية، والتي اعتبرت السعادة والإيجابية ثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال، وأنها الهدف الأسمى للحكومة من أجل حياة أفضل وأسعد للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على رفع مستوى السعادة مع الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق، وحث السائقين على التحلي بالإيجابية والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعات المقررة على الطرق الخارجية والداخلية.

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