جمال لوتاه: الأمن المائي يحظى بأولوية استثنائية من قبل القيادة الرشيدة

المصدر: دبي - البيان

أكد جمال عبدالله لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد» أن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق تقدم كبير في مجال الأمن المائي من خلال التزامها توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تتعلق بالحفاظ على هذا المورد الحيوي المهم. وقد لعبت الدولة دوراً مهماً في مواجهة تحديات الأمن المائي من خلال مبادراتها الرائدة لتصبح نموذجاً يحتذى به في تعزيز الأمن المائي في المناطق التي تعاني شحاً مائياً.

وقال: يحظى الأمن المائي بأولوية استثنائية في أجندة القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، وهي أولوية تركّز بشكلٍ أساسي على كيفية مواجهة التحديات المستقبلية، من خلال استراتيجية الأمن المائي 2036 والتي تهدف إلى ضمان استدامة واستمرار تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من الاستنزاف والهدر. وتدخل الاستدامة في صميم استراتيجية النمو الخاصة بالدولة التي تسعى جاهدة إلى تشجيع اعتماد أحدث التقنيات المبتكرة للحد من استهلاك المياه. ويأتي الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه» هذا العام ليؤكد القيمة الكبيرة للمياه وعدم المجازفة بإساءة إدارة هذا المورد المحدود الذي لا بديل له.

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