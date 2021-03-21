محمد صالح: استراتيجية الأمن المائي 2036 تضمن الوصول للمياه في الظروف كافة

المصدر: عجمان - البيان

أكد محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن استراتيجية الأمن المائي 2036 التي تتضمن عدداً من البرامج الاستراتيجية الأساسية ومجموعة من المحاور الداعمة والمكملة تهدف في مجملها إلى ضمان استدامة واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف كافة.

وقال محمد صالح - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام - في ظل مشكلة شح المياه التي تمثل تحدياً عالمياً لطالما أرق الإنسان في شتى بقاع العالم، فإن التحدي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلبها، كونها تشكل المنطقة الأكثر شحاً وندرة في هذا المورد الحيوي الذي لا غنى عنه.

وأضاف: في ظل إدراك القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حساسية هذا التحدي وأبعاده، فقد كان لها السبق في إطلاق استراتيجية الأمن المائي 2036، والتي تتضمن عدداً من البرامج الاستراتيجية الأساسية ومجموعة من المحاور الداعمة والمكملة، تهدف في مجملها إلى ضمان استدامة واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف كافة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تكتسب أهميتها من الطلب المتنامي على المياه في الدولة في ظل البرامج التنموية الشاملة في مختلف القطاعات وشتى المناطق والإمارات.

وقال: نحن في الهيئة نفخر بكوننا مشاركين أساسيين في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي من خلال عدد من المشروعات الاستراتيجية الضخمة في قطاعات الإنتاج والتخزين والتمديد، وعلى رأسها محطة أم القيوين الجديدة لتحلية المياه سعة 150 مليون غالون يومياً، وهي المحطة الأضخم من نوعها في المنطقة، فضلاً عن الجهود الهادفة إلى الترشيد الفعلي للاستهلاك والتوعية المجتمعية الفاعلة في هذا المجال، داعياً إلى الاستمرار في تفعيل الشراكات المثمرة وتضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من أجل توفير الحلول المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

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