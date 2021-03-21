مجلس القضاء الشرطي ينظم محاضرة «الأم ودورها التربوي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس القضاء الشرطي «افتراضياً»، محاضرة بعنوان «الأم ودورها التربوي»، بالتزامن مع يوم الأم العالمي، الذي يُصادف تاريخ 21 مارس من كل عام، بحضور العقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم نائب المدير لشؤون الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي نائب المدير لشؤون مجالس التأديب، والعقيد الدكتور أحمد محمد آل علي، رئيس قسم الشؤون الدينية والمكتبات، في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

وقدم المحاضرة العقيد آل علي، مسلطاً الضوء على فضل الأم ودورها في تنشئة الأجيال تنشئة صالحة، وبناء الأسرة التي تشكل نواة المجتمع الصالح، ضارباً المثل بأمهات الصحابة والعلماء ودورهن الجليل في تربية أبنائهن.

وتأتي هذه المحاضرة انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تفعيل دورها المجتمعي إلى جانب دورها الأمني والشرطي، وتبنيها لمفاهيم المسؤولية المجتمعية والسعادة والإيجابية من خلال انخراطها في المجتمع، ومواكبتها لكل مناسباته وفعالياته، إلى جانب حرصها على تكريم الأمهات ووقوفهن الدائم إلى جانب أسرهن في المجتمع.

وقام المجلس بعمل سحب للحضور، بعنوان «لك أمي»، لمنح الأمهات وأمهات الموظفين هدايا قيمة احتفاء بهذا اليوم العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز