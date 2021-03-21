شرطة دبي تكرّم الموظفات أمهات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

كرّم مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، بمناسبة الاحتفال بيوم الأم العالمي، والذي يُصادف تاريخ 21 من شهر مارس من كل عام، عدداً من الموظفات أمهات أصحاب الهمم، المدنيات والعسكريات، اللاتي يعملن في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وقالت سميرة ثابت، أمين سر المجلس، إن هذا التكريم يأتي حرصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، على تكريم الأمهات العاملات وإسعادهن، بمناسبة يوم الأم، وتقديراً لجهودهن وعطائهن اللامحدود، خصوصاً في ظل الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح والتميز في خدمة الوطن.

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