المنصوري: للعنصر النسائي بصمة في كافة القطاعات الشرطية

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن العنصر النسائي في القيادة العامة لشرطة دبي له بصمة استثنائية في مختلف القطاعات والتخصصات الشرطية، مشيداً بعطائه وتفانيه في خدمة الوطن، والعمل على تعزيز الأمن الأمان، وإسعاد المجتمع.

كما أكد اللواء المنصوري خلال لقائه الأمهات العاملات في شرطة دبي عن بُعد عبر نظام الاتصال المرئي، بمناسبة يوم الأم، على دعم القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام، للعنصر النسائي ليتمكن من الإبداع في أداء مهامهن الوظيفية إلى جانب القيام بدورهن الرائد كأمهات في تنشئة وتربية أجيال المستقبل.

وقال: لدينا في القيادة العامة لشرطة دبي كوكبة من العنصر النسائي المُخلصات والمُتفانيات في أداء مهامهن الوظيفية في مختلف التخصصات الشرطية، ويبذلهن جهوداً متميزة في العمل المكتبي والميداني إلى جانب نظرائهن من العنصر الرجالي.

وتابع: عطاء العنصر النسائي في شرطة دبي مُستمر، ودورهن في قطاع البحث الجنائي رائد ومُتميز خاصة في التخصصات العلمية الهامة كالطب الشرعي وفحوص الحمض النووي الرايبوزي «دي إن إيه» وغيرها.

وأثنى اللواء المنصوري على جهود العنصر النسائي في كافة المراكز الشرطية على مستوى الإمارة والتي تّوجت بتعيين أول «ضابط مناوب عام لمركز شرطة من العنصر النسائي» على مستوى شرطة دبي، الملازم نوف خالد أهلي، واستلامها وإشرافها على كافة المهام الأمنية والإدارية والجنائية في مركز شرطة نايف.

ودعا اللواء المنصوري العنصر النسائي في شرطة دبي إلى المزيد من العطاء والتفاني في أداء مهامهن الوظيفية والإخلاص في العمل وخدمة الوطن، موجهاً في ختام حديثه شكره لكافة الأمهات على دورهن الرائد في العمل الشرطي من جهة، ودورهن في تربية أجيال المستقبل من جهة أخرى.

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